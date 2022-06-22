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У Дніпрі чоловік з вікна кинув гранату в дітей, пролунав вибух: фото, відео

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У Дніпрі чоловік з вікна кинув гранату в дітей, пролунав вибух: фото, відео

Фото: ГУ НП в Дніпропетровській області

У Дніпрі 22 червня 54-річний чоловік з вікна кинув гранату в дітей.

Через дії зловмисника постраждав 11-річний хлопчик. Дитину госпіталізували. 

Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області. 

Інцидент стався 22 червня о 19:30 на вулиці Запорізьке Шосе в Шевченківському районі Дніпра.

© ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області
Фото: ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

За даними слідства, 54-річний чоловік, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння, кинув з вікна 7 поверху гранату. Постраждав 11-річний хлопчик, його госпіталізували. 

© ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області
Фото: ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

Підозрюваного затримали. Під час обшуків у його квартирі виявили ще дві гранати  та набої. Триває слідство. 

© ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області
Фото: ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

Телеграм-канал "Дніпро оперативний" опублікував момент вибуху. На відео видно, як у дворі граються діти. Раптово лунає вибух. 

Нагадаємо, у Києві на Трухановому острові, неподалік Паркового мосту, увечері 21 червня жінка вживала алкогольні напої з товаришами, яким залишила дитину, а сама пішла у справах. Повернувшись не змогла нікого знайти.

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