У Дніпрі чоловік з вікна кинув гранату в дітей, пролунав вибух: фото, відео

У Дніпрі 22 червня 54-річний чоловік з вікна кинув гранату в дітей.
Через дії зловмисника постраждав 11-річний хлопчик. Дитину госпіталізували.
Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області.
Інцидент стався 22 червня о 19:30 на вулиці Запорізьке Шосе в Шевченківському районі Дніпра.
За даними слідства, 54-річний чоловік, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння, кинув з вікна 7 поверху гранату. Постраждав 11-річний хлопчик, його госпіталізували.
Підозрюваного затримали. Під час обшуків у його квартирі виявили ще дві гранати та набої. Триває слідство.
Телеграм-канал "Дніпро оперативний" опублікував момент вибуху. На відео видно, як у дворі граються діти. Раптово лунає вибух.
Нагадаємо, у Києві на Трухановому острові, неподалік Паркового мосту, увечері 21 червня жінка вживала алкогольні напої з товаришами, яким залишила дитину, а сама пішла у справах. Повернувшись не змогла нікого знайти.
Читайте також:
- "Заспокойтеся, все під контролем": голова розвідки про загрозу нападу Білорусі
- Після перемоги усіх пригощатиме: відомій бабусі з Горенки, яка пекла паски на руїнах, звели нову піч
- Росія випустила ракету по одному з районів Одещини - голова ОВА