У Дніпрі чоловік зачинився в кімнаті і вистрілив собі в груди з помпопової рушниці

Тіло громадянина виявив його друг.
У Дніпрі чоловік вистрілив собі в груди з помпової рушниці. Від поранення постраждалий помер.
Про це пишуть у телеграм-групі "Дніпро оперативне".
Як стало відомо, подія сталася в одному з будинків, що знаходиться в провулку Кальміуського. У приміщенні було кілька людей. Один із них зайшов у кімнату, взяв помпову рушницю і вистрілив собі в груди. Від поранення 48-річний місцевий мешканець помер на місці.
Що стало причиною того, що сталося, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що в Одесі у туалеті ліцею знайшли повішеним 15-річного хлопця.
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