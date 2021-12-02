У Дніпрі чоловік зачинився в кімнаті і вистрілив собі в груди з помпопової рушниці

У Дніпрі чоловік зачинився в кімнаті і вистрілив собі в груди з помпопової рушниці

Тіло громадянина виявив його друг.

У Дніпрі чоловік вистрілив собі в груди з помпової рушниці. Від поранення постраждалий помер.

Про це пишуть у телеграм-групі "Дніпро оперативне".

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Як стало відомо, подія сталася в одному з будинків, що знаходиться в провулку Кальміуського. У приміщенні було кілька людей. Один із них зайшов у кімнату, взяв помпову рушницю і вистрілив собі в груди. Від поранення 48-річний місцевий мешканець помер на місці.

Що стало причиною того, що сталося, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що в Одесі у туалеті ліцею знайшли повішеним 15-річного хлопця.

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