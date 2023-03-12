У Дніпрі чоловік задушив дружину на очах у маленького сина

Житель Дніпра посварився з дружиною та задушив її ковдрою на очах у їхньої 6-річної дитини.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Вночі у провулку Косинському помітили маленького хлопчика, який гуляв без дорослих під час комендантської години. На місце викликали поліцію. Хлопчик розповів правоохоронцям, що під час вечері його батько посварився з мамою та задушив її ковдрою.

Поліцейські пройшли у двір будинку, де мешкає родина хлопчика, і встановили, що чоловік все ще перебував в оселі. Вони дали команду, щоб той вийшов надвір. Чоловік перебував у неадекватному стані і спершу не відреагував, проте згодом погодився.

Зловмисника затримали з застосуванням фізичної сили та наручників. Правоохоронці оглянули будинок та виявили на підлозі у спальні тіло матері хлопчика.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, судмедекспертів та ювенальну превенцію. Наразі встановлюються всі обставини вбивства.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік під час застілля вбив дружину, а тоді спокійно ліг спати.

Новини України: в Одесі чоловік ледь не задушив дівчину, але на поміч кинулися перехожі

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