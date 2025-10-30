ТСН у соціальних мережах

У Дніпрі чоловік зарізав підлітка на дитячому майданчику

Зловмисник вислухав вирок — його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Чоловіка затримано

Чоловіка затримано / © Getty Images

На дитячому майданчику у Дніпрі чоловік напав на підлітків і смертельно поранив одного з них. Хлопець помер у лікарні.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури та посилив покарання чоловіку, який убив підлітка з хуліганських мотивів. Його засуджено до 15 років позбавлення волі (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Суд першої інстанції призначив 12 років ув’язнення, однак прокуратура оскаржила вирок. Апеляційний суд погодився з доводами прокурорів і посилив покарання.

Нагадаємо, на Одещині затримано 24-річного молодика, який забив жінку. Після злочину він заховав тіло жертви.

