У Дніпрі чоловік зарізав жінку за відмову займатися з ним сексом: його відправили у в'язницю на 14 років

Свою вину зловмисник не визнав.
У Дніпрі чоловік прийшов додому до своєї знайомої, спробував зайнятися з нею сексом, а коли та відмовила, жорстко її вбив. За це його засудили до 14 років ув'язнення.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, подія сталася ще у січні 2020 року. Чоловік прийшов додому до знайомої та вступив із нею в інтимний зв'язок. Через час громадянин запропонував приятельці продовжити інтимні зв'язки, проте вона відмовила. Її гостя це так розлютило, що він вихопив ніж і вдарив їм жінку в шию. Від отриманого поранення постраждала померла.
“Вину зловмисник не визнав, проте її повністю доведено стороною обвинувачення. За публічного обвинувачення Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра громадянина визнано винним у вбивстві людини. Індустріальний районний суд Дніпропетровська призначив йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі”, — зазначили в пресслужбі прокуратури області.
Нагадаємо, що у Тернопільській області мама потрапила до суду через сина, який вживав алкоголь у центрі містаю.
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