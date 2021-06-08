У Дніпрі чоловік застряг в трубі котельні і просидів там п'ять діб (фото)

Чоловік не міг самостійно вибратися із труби.

У Дніпрі чоловік заліз до технологічного приміщення котельні, де застряг у трубі й не міг звідти вибратися п’ять днів. Вивільняли його бійці ДСНС.

Про це повідомляють рятувальники.

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Інформація про чоловіка надійшла до ДСНС увечері 7 червня. Рятувальники, які приїхали на місце виклику, встановили, що до технологічного приміщення котельні, яке розташоване на рівні третього поверху, 55-річний потерпілий потрапив самостійно. Там він пробув приблизно 5 діб.

Діставали чоловіка мотузкою та за допомогою спорядження. Його спустили до рівня першого поверху і передали працівникам екстреної медичної допомоги.

У результаті потерпілого госпіталізували до міської клінічної лікарні № 2. Йому поставили попередній діагноз "виснаження".

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До надання допомоги залучалося три рятувальника та 1 одиниця аварійно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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