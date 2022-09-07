У Дніпрі чоловік зґвалтував 18-річну дівчину у під'їзді (фото)

Чоловік вийшов із тюрми близько місяця тому, де сидів за аналогічний злочин.

У Новокодацькому районі Дніпра 43-річний чоловік зайшов за 18-річною дівчиною до під'їзду, зґвалтував її, пограбував та втік. Зловмисника затримали.

Про це повідомили в Національній поліції.

Злочин стався 4 вересня. Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину та близько місяця тому вийшов із тюрми.

Рецидивісту повідомили про підозру за вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

Нагадаємо, у Дніпрі у громадському транспорті стався конфлікт. Водій тролейбусу викинув з салона пасажира і надавав йому копняків.

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