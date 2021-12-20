У Дніпрі чоловік зґвалтував і вбив 11-річного хлопчика: суд виніс вирок у резонансній справі

У Дніпрі чоловік зґвалтував і вбив 11-річного хлопчика: суд виніс вирок у резонансній справі

За скоєне засуджений проведе у в'язниці решту життя.

У Дніпрі суд виніс вирок чоловікові, який 1,5 роки тому задушив і зґвалтував 11-річного хлопчика Родіона Волкова. Він отримав найсуворіше покарання - довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Чоловіка звинувачували у вбивстві і зґвалтуванні, а також у вчиненні крадіжки (ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 185 КК України).

Подія сталася у травні 2020 року. 65-річний раніше судимий чоловік заманив 11-річного хлопчика до себе в помешкання – напівзруйновану будівлю на території психіатричної лікарні у Дніпрі, де він проживав після звільнення з в'язниці. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він задушив дитину, з якою познайомився незадовго до вбивства.

Коли хлопчик більше не міг чинити опору, засуджений його зґвалтував, а потім вкрав мобільний телефон.

До поліції того дня зателефонувала бабуся хлопчика. Онук телефоном їй повідомив, що йде територією психіатричної лікарні, а за кілька годин перестав виходити на зв’язок. Поліція вирушила на пошуки хлопчика.

На території лікарні вони виявили занедбану будівлю, всередині якої перебував безхатченко. Під матрацом і ганчірками поліцейські знайшли тіло дитини.

У суді свою провину чоловік не визнав.

Читайте також: