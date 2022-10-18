У Дніпрі чоловік жорстоко вбив 13-річну дитину: злодія, який ретельно готувався до злочина, не могли знайти понад три місяці

У Дніпрі чоловік жорстоко вбив 13-річного хлопчика. Його тіло знайшли з вогнепальним та ножовим пораненням. Підозрюваного у вбивстві затримали.

У Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві 13-річного хлопчика.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, у серпні в Чечелівському районі міста копи знайшли тіло дитини з вогнепальним та ножовим пораненнями. Знайти вбивцю правоохоронці не могли два місяці, оскільки той переховувався. А до вбивства чоловік підійшов з неабиякою ретельністю. Проте затримати 59-річного підозрюваного копам таки вдалося.

“Було встановлено, що зловмисник ретельно готувався до скоєння вбивства. Для цього підібрав автомобіль, встановив підроблені номерні знаки та активно використовував засоби маскування. Незважаючи на це, поліцейським вдалося вийти на слід підозрюваного” - розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в області Ростислав Горбач.

Під час обшуків у підозрюваного знайшли понад 200 патронів, дев’ять пістолетів та понад 20 ножів. Також були виявлені автомобіль, перука, накладні вуса та борода, які чоловік використовував для маскування. Ці та інші речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження. Окрім цього, поліцейські вилучили гранати та пістолети у двох членів родини чоловіка.

“За узгодженням з Дніпропетровською обласною прокуратурою 59-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 (“Умисне вбивство”) та ч. 1 ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) КК України. Ще двом чоловікам повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Досудове розслідування триває”, - додали в Нацполіції області.

Нагадаємо, що ДБР завершило досудове розслідування стосовно 20-річного військовослужбовця Артемія Рябчука, який у січні 2022 року влаштував стрілянину на Південному машинобудівному заводі в Дніпрі.

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