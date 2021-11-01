У Дніпрі чоловік знайшов тіло свого батька у багажнику авто: з'явилися подробиці жорстокого вбивства

У Дніпрі чоловік знайшов тіло свого батька у багажнику авто: з'явилися подробиці жорстокого вбивства

За словами місцевих мешканців, вбивство могли скоїти "закладники".

У Дніпрі правоохоронці шукають свідків жорстокого вбивства чоловіка, тіло якого знайшли у багажнику автомобіля.

Про це пише “Наше місто”.

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Чоловік приїхав на рибалку в район човнової станції на житловому масиві Покровський. Близько 15:00 востаннє поговорив із дружиною по телефону, після чого перестав виходити на зв'язок. Приблизно о 20:00 його знайшов син. На тілі загиблого були численні сліди ушкоджень.

За словами місцевих мешканців, у районі човнової станції орудують так звані "закладники". Нещодавно там навіть виявили мертвого собаку сторожа, а самі "закладники" не раз погрожували розправитися з чотирилапим.

“Якщо ви, чи ваші знайомі випадково стали свідками бійки чи підозрілих чоловіків, дій у цьому місці 28 жовтня у період з 15:00 до 19:00, прохання допомогти слідству. Контакти слідчого Вадима: 093 810 45 11”, – пише НМ.

Нагадаємо, що у Кривому Розі до семи років в'язниці засудили 29-річного чоловіка, який жорстоко вбив свого батька.

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