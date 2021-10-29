У Дніпрі чоловік знайшов тіло свого батька в багажнику та з пробитою головою (фото)

У Дніпрі чоловік знайшов тіло свого батька в багажнику та з пробитою головою (фото)

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

У Дніпрі на вулиці Набережній Заводській чоловік знайшов в автомобілі тіло свого батька. У загиблого була пробита голова.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася увечері 28 жовтня. Чоловік зранку пішов на рибалку, після чого перестав виходити на зв'язок із рідними та близькими. Його пошуками зайнявся син.

Близько 20:50 біля човнової станції Комунарівець чоловік виявив автомобіль Nissan, у багажнику якого лежало тіло його 57-річного батька з розбитою головою.

Інформатор

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановлюють, кому належить автомобіль та за яких обставин загинув чоловік.

Нагадаємо, що у Сумах під будинком на очах у цивільної дружини застрелили активіста.

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