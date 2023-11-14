У Дніпрі чоловіки кинули гранату в автомобіль: в поліції розповіли деталі інциденту (фото)

У Дніпрі двоє чоловіків вдень 13 листопада кинули гранату в автомобіль, який стояв поруч із зупинкою громадського транспорту. Нападників вже затримали правоохоронці.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, інцидент стався на проспекті Свободи в Новокодацькому районі міста. Там невідомі з автомобіля Lexus кинули гранату в бік чоловіка, який перебував на вулиці. Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

“Одразу по місту була введена поліцейська спецоперація. Патрульні поліцейські стали переслідувати зловмисників. Тікаючи від правоохоронців, чоловіки викинули з автомобіля гранату Ф-1, яка не вибухнула. А потім, через декілька кварталів - пістолет Макарова. Поліцейські наздогнали їх та заблокували автомобіль на перехресті вулиці Павлова та Академіка Белелюбського. Спецпризначенці КОРД затримали порушників, які забарикадувались в автомобілі”, - розповіли в Нацполіції області.

Як згодом з’ясувалося, двоє чоловіків - це брати віком 47 та 53 років. У них з потерпілим вник майновий конфлікт на ґрунті боргових зобов’язань.

“За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії”, - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, що у Дніпрі зловмисники на Lexus кинули гранату в авто.

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