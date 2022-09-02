У Дніпрі чоловіки напали на поліцейського та відібрали його табельну зброю

У Дніпрі 1 вересня двоє чоловіків напали на поліцейського, побили його та відібрали табельну зброю.

У Дніпрі двоє чоловіків напали на правоохоронця. Вони завдали йому тілесних ушкоджень та відібрали зброю.

Про це з посиланням на ГУНП області пише “Інформатор”.

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Як стало відомо, інцидент стався в Індустріальному районі міста. Там двоє чоловіків напали на 45-річного поліцейського. Вони побили його та відібрали табельну зброю. Проте згодом зловмисників затримали. Ними виявилися двоє місцевих мешканців 45 та 52 років.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 262 (“викрадення, привласнення вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, чи радіоактивних матеріалів”) КК України. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що Зеленський назвав умови для початку переговорів з Росією.

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