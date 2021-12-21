У Дніпрі чотири дні не можуть знайти зниклого безвісти 17-річного хлопця: фото та прикмети

У Дніпрі чотири дні не можуть знайти зниклого безвісти 17-річного хлопця: фото та прикмети

Імовірно, неповнолітній міг вирушити до Новомосковська.

У Дніпрі безвісти зник 17-річний Іслан Магомедов. Із дому він пішов ще 18 грудня. З того часу хлопець не виходить на зв'язок з рідними та близькими.

Про це повідомили у волонтерській групі “Пошук зниклих дітей”.

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Хлопець вийшов з будинку на вулиці Загорській в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Вже чотири дні він не відповідає на дзвінки. Де Іслан зараз, невідомо. Імовірно, неповнолітній міг вирушити до Новомосковська.

Його прикмети: виглядає на свій вік, зріст близько 180 сантиметрів, худорлявої статури. У нього коротке темно-русяве волосся, сірі очі. Був одягнений у синю куртку з білими вставками та сірим капюшоном, а також у сірі штани та жовті кросівки.

Повідомити про перебування безвісти зниклого можна до волонтерської групи або на лінію “102”.

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