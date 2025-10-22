- Дата публікації
У Дніпрі чути звуки вибухів
У ніч на 22 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях до завершення небезпеки.
У Дніпрі в ніч проти 22 жовтня було чути вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє "Суспільне".
Повітряну тривогу в області оголосили близько 23:20. Місцева влада закликала мешканців не залишати укриття до завершення небезпеки. Наразі офіційну інформацію щодо можливих наслідків та пошкоджень уточнюють.
Деталі з'ясовуються.
