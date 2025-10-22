У Дніпрі чути звуки вибухів

Дрон / © tsn.ua

У Дніпрі в ніч проти 22 жовтня було чути вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє "Суспільне".

Повітряну тривогу в області оголосили близько 23:20. Місцева влада закликала мешканців не залишати укриття до завершення небезпеки. Наразі офіційну інформацію щодо можливих наслідків та пошкоджень уточнюють.

Деталі з'ясовуються.

Слідкуйте за оновленнями.