У Дніпрі дебошир обплював та побив жінку-поліцейську

Чоловіка затримали і одягли кайданки.

У Дніпрі неадекватний чоловік у райвідділенні накинувся на жінку-поліцейську, кілька разів вдарив її по обличчю та обплював.

Про це повідомляє "Репортер".

Інцидент стався сьогодні, 21 грудня, на проспекті Миру у Дніпрі. Чоловік напав на правоохоронницю, яка проводила з ним бесіду у райвідділенні. 45-річний чоловік завдав жінці кілька ударів рукою по обличчю та ногою в живіт і двічі плюнув.

Після цього його затримали та одягли на нього наручники.

Потерпіла звернулася по медичну допомогу. За наявною інформацією, у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, закриту травму живота.

За цим фактом розпочато розслідування.

Нагадаємо, що у Харківській області чоловік в стані алкогольного сп'яніння напав на бригаду швидкої допомоги.

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