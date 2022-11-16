Новорічних прикрас не буде: у Дніпрі директор КП підозрюється у розкраданні 5,4 млн гривень

У Дніпрі оголосили підозру директору одного з комунальних підприємств міста. Чиновник підозрюється у розкраданні 5,4 млн гривень.

У Дніпрі чиновник одного з міських комунальних підприємств підозрюється у розкраданні бюджетних коштів. Ідеться про суму у 5,4 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як стало відомо, одне з міських КП оголосило тендер на закупівлю новорічних виробів та ілюмінаційного обладнання. Очікувана вартість товарів була умисно завищена з метою привласнення бюджетних коштів.

“Для реалізації злочинного плану керівництво КП забезпечило перемогу у тендері підконтрольній столичній фірмі, яка через посередника поставила цей товар за завищеними цінами. Відповідно до висновків експертиз, розмір завданих збитків становить понад 5, 4 млн гривень”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.

В рамках розслідування також повідомили підозру директору фірми-постачальнику.

Зазначимо, що раніше міський глава Борис Філатов заявив, що у місті новорічну ялинку в цьому році ставити не будуть. Таке рішення він прийняв після опитування місцевих мешканців, більшість яких відмовилася від святкування.

Нагадаємо, що в Києві цього року планують встановити новорічну ялинку. Де саме вона стоятиме, поки невідомо, однак роботу по підготовці до її встановлення вже розпочато.

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