У Дніпрі діти понівечили могилу українського воїна – подробиці

У Дніпрі двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчинка на одному з місцевих цвинтарів Новокодацького району повалили надгробний хрест на могилі українського захисника.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Правопорушення сталося 10 лютого.

Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці встановили, що до пошкодження місця поховання військовослужбовця причетні троє дітей.

За ці дії було покарано їхніх батьків – на них склали адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за невиконання батьківських обов’язків. Ці протоколи направлять на розгляд до суду.

Також правоохоронці поспілкувалися з порушниками про недопущення аналогічних випадків у майбутньому. З батьками дітей поліцейські провели бесіди щодо належного виховання дітей, контролю за їх місцем перебування та вчинками.

Нагадаємо, у Нікополі сталося жорстоке вбивство заступника мера – що про це відомо.

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