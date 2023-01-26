У Дніпрі діти "з цікавості" фотографували критичну інфраструктуру: поліція звертається до батьків

У Дніпрі зафіксували випадки, коли діти, як пізніше виявилось, з цікавості фотографували об'єкти критичної інфраструктури. Поліцейські нагадують, що це робити заборонено та закликають батьків провести бесіди з дітьми.

Про це повідомили в Дніпровському відділенні поліції.

"Шановні батьки! Поліцейські міста звертаються до вас з проханням провести бесіди зі своїми дітьми та наголосити про заборону фотографування об'єктів критичної інфраструктури. Нагадаємо, що за неналежне виконання батьківських обов’язків передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність", - зазначили в поліції.

Батьків просять як ніколи бути уважними та слідкувати за тим, як діти проводять своє дозвілля. Поліцейські наголошують: заборонено фотографувати мости, адміністративні будівлі, електропідстанції, військові та інші об’єкти.

Нагадаємо, у ніч проти 26 січня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Ракета влучила в одне з промислових підприємств у місті.

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