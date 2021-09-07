У Дніпрі діти з даху будівлі кидали петардами у перехожих і собак (відео)

Малеча вилізла на дах будівлі і заходилася кидати до низу запалені петарди.
У Дніпрі дітлахи влаштували собі небезпечні забавки. Малеча видерлася на дах будівлі і зверху кидала в перехожих запалені петарди.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Вартові Еспресо".
Зазначається, що інцидент стався у Дніпрі на проспекті Мазепи. Підлітки забралися на дах котельні і почали кидати петарди в людей.
"Одна дівчинка і троє хлопчаків піднялися на дах котельні. Зверху спостерігали, як реагують перехожі або тварини на кинуті петарди. Застерігаємо, ігри з петардами можуть призвести до серйозних травм!", - написали автори публікації.
Нагадаємо, що 6-річний хлопчик постраждав від вибуху на Львівщині. Як розповіли батьки, удома він бавився петардою, яка розірвалася просто у нього в руці. Дитині відірвало пальці.