У Дніпрі до Дня єднання засвітили найбільший у світі прапор України (відео)

У Дніпрі до Дня єднання засвітили найбільший у світі прапор України (відео)

Труби покриті 5,5 тис. світлових пікселів, зверху - потужний світловий лазер.

У Дніпрі до Дня єднання, 16 лютого, зробили найбільший у світі прапор України. Світлова арт-інсталяція на п'яти колишніх заводських трубах запалала синьо-жовтими кольорами.

Неймовірне відео опублікували на сторінці Expolight в YouTube.

Ці труби покриті 5,5 тис. світлових пікселів, зверху - потужний світловий лазер, який уходить в небо на понад 10 км.

Раніше кожного вечора труби підсвічували різними кольорами. Від 16 до 20 лютого на них можна буде побачити прапор України.

"Навіть найбільші у світі фізичні прапори не перевищують кількох сотень метрів. Ми ж завдяки світлу зробили такий прапор, який підноситься в небо на кілометри і здатний запалити вогонь надії та впевненість у серці кожного мешканця України!" - написав у себе в Facebook засновник світлотехнічної компанії Микола Каблука.

Нагадаємо, що до Дня єднання в Україні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський запустив патріотичний челендж. Щоб долучитися, потрібно зробити фото з прапором України, додати хештег #UA разом та опублікувати світлину у соцмережах.

Expolight

Expolight

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