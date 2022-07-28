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У Дніпрі до квартири заповзла рідкісна змія (фото)

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У Дніпрі до квартири заповзла рідкісна змія (фото)

Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Мешканка злякалася і викликала рятувальників.

У Дніпрі до квартири на першому поверсі на вулиці Суворова, що у Чечелівському районі, заповзла рідкісна змія - маїсовий полоз.

На місце події викликали співробітників ДСНС.

Вони виловили плазуна за допомогою спеціального пристрою. Розумівши, що незвична змія не виживе в навколишньому середовищі, рятувальники забрали її до себе в підрозділ з надією, що її власник знайдеться. Через 40 хвилин господар приїхав до пожежно-рятувального підрозділу і забрав свого домашнього улюбленця.

З чоловіком провели роз’яснювальну роботу щодо правильного та безпечного утримання тварин.

Нагадаємо, жовтовуха черепаха Тора, яка постраждала під час обстрілу російських окупантів на Оболоні в Києві, тепер живе в столичному зоопарку.

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