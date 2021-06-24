У Дніпрі дорожчає проїзд в громадському транспорті: скільки доведеться платити

У Дніпрі дорожчає проїзд в громадському транспорті: скільки доведеться платити

В електротранспорті і автобусах вартість зросла на дві гривні.

У Дніпрі дорожчає проїзд в громадському транспорті. В автобусах, маршрутках та електротранспорті вартість підніметься на дві гривні.

Про це стало відомо з рішення виконкому.

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Так, на всіх основних автобусних напрямках міста ціна за проїзд тепер коштуватиме 10 гривень, замість восьми. Винятком стануть маршрути №77 і №141 — там за проїзд доведеться викласти 13 гривень. Зі свого боку проїзд в автобусах, що курсують за маршрутом №90, буде коштувати 14 гривень.

У свою чергу проїзд в трамваях, тролейбусах та метро тепер місцевим мешканцям буде обходитися в вісім гривень, замість колишніх шести.

Нагадаємо, що двері однієї з миколаївських маршруток вивалилися на пасажира — він зловив їх рукою. Інцидент стався в маршрутному таксі №15, коли чоловік зайшов на зупинці громадського транспорту "Садова".

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