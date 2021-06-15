Затоплені вулиці, повалені дерева та змитий асфальт: в Дніпрі негода наробила лиха

Дощ також паралізував рух Новим мостом.

Дніпро знову накрила негода. Буквально за годину дощ затопив центральні вулиці, повалив дерева та змив асфальт.

Місцеві жителі публікують в соцмережах вражаючі кадри стихії.

15 червня в Дніпрі почався шторм, про який вдень ​​попереджали синоптики і рятувальники. Також в обласному центрі піднявся вітер, почалась гроза та дощ.

Злива була такої сили, що вона за лічені хвилини наповнила центральні вулиці, повалила дерева та змила асфальт. У соцмережах місцеві жителі пишуть, що дощ паралізував рух Новим мостом, частину якого затопило через негоду. Проїзд транспорту зупинився і на Слобожанському проспекті в сторону виїзду з міста.

"Сильна злива з грозою накрила місто. Знову за півгодини величезна кількість опадів. Під Новим мостом проїзд ускладнений", — пишуть в міських пабліках.

Нагадаємо, що в Дніпрі в результаті зливи змило частину набережної. Покриття зруйнувалося на ділянці між Фестивальним причалом і Монастирським островом. Цегла і плитка впали на берег.

Згодом комісія ТБЧС прийняла рішення перекрити для пішоходів і іншу частину набережної, яка теж могла постраждати від стихії.

Новини України: злива паралізувала рух на вулицях Миколаєва

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