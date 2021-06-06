У Дніпрі досі ліквідовують наслідки підтоплення: у воді стоять десятки будинків

Повінь почалася після зливи ще 2 червня.

У Дніпрі майже пів сотні будинків та до 70 домогосподарств залишаються підтопленими після злив, які пройшли в місті на початку червня.

Такі дані наводить на своєму сайті ДСНС.

Там уточнюють, що протягом доби 5 червня із підтопленого району відкачали 36 тисяч 915 метрів кубічних води, а з початку робіт – 104 тисячі 479 метрів кубічних води.

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"Станом на ранок 6 червня залишаються підтопленими 45 приватних житлових будинків та 70 дворогосподарств…", - зазначають у повідомлені.

У службі розповіли, що до робіт від ДСНС залучили 19 осіб та 13 одиниць техніки. Зокрема й 8 мотопомп для відкачування води.

Нагадаємо, що протягом 2 - 3 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах через інтенсивні дощі та значної засміченості русла р. Гнілокиш відбулося підняття рівня води до 35 см з частковим підтопленням 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств. Жертв та постраждалих не було.

А на сьогодні у п'яти областях оголошено попередження про пожежну небезпеку.

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