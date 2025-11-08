У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: є постраждалі, серед них діти

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 8 листопада російські війська знову атакували Дніпропетровську область.

За повідомленням в.о. керівника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, у Дніпрі через влучання ворожого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку — зруйновано кілька квартир і спалахнула пожежа. Попередньо відомо про сімох постраждалих, серед яких дві дитини — 2 і 13 років. Дані уточнюються.

Також у Самарівському районі загорівся приватний будинок, у Павлограді пошкоджено магазин, а в Синельниківському районі — об’єкти інфраструктури.

Реклама

Повітряна тривога триває. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху.