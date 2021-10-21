У Дніпрі дві харків'янки створили шахрайську схему: наживалися на пенсіонерах

У Дніпрі дві харків'янки створили шахрайську схему: наживалися на пенсіонерах

За це їм загрожує до шести років в'язниці.

У Дніпрі затримали двох жінок, які представлялися соціальними працівниками та викрадали у пенсіонерів їх заощадження.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, 20 жовтня громадянки зайшли в квартиру до 82-річній жінки і запропонували їй отримати додаткові грошові виплати. Під час спілкування з бабусею вони з'ясували де у неї зберігаються заощадження. Шахрайки дочекалися, коли старенька вийде з кімнати, після чого вкрали гроші і втекли.

Пізніше підозрюваних в скоєнні злочину затримали. Ними виявилися жінки 20 і 26 років — обидві жительки Харкова.

Національна поліція Дніпропетровської області

"21 жовтня слідчі відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (“Грабіж”) КК України. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство", — розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області суд відправив на довічне ув'язнення чоловіка, який розстріляв з рушниці двох людей і поранив дитину.

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