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У Дніпрі двоє студентів випали з 9-го поверху гуртожитку: 20-річний постраждалий помер у лікарні

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У Дніпрі двоє студентів випали з 9-го поверху гуртожитку: 20-річний постраждалий помер у лікарні

Фото з відкритих джерел

Нещасний випадок стався у ніч проти 5 серпня. 22-річний хлопець тоді загинув на місці.

У лікарні Дніпра помер 20-річний хлопець, який випав з дев'ятого поверху гуртожитку Придніпровської державної академії фізичної культури та спорту. 

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

Лікарі чотири доби боролися за його життя.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, студенти сперлися на залізний парапет балкона, який не витримав ваги молодих людей і обвалився. Деталі події встановлюють співробітники поліції.

Місцеві мешканці у Мережі повідомляли, що будівлю, де сталася трагедія, не ремонтували кілька десятків років. Кілька сусідніх балконів прогнили настільки, що відвалилися.

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел

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