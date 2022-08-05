У Дніпрі двоє студентів випали з 9-го поверху гуртожитку, 22-річний хлопець загинув на місці (фото)

22-річний хлопець від отриманих травм загинув на місці, 20-річний отримав травми, його госпіталізували.

У Дніпрі на житловому масиві "Перемога" двоє студентів випали з дев'ятого поверху гуртожитку Придніпровської державної академії фізичної культури та спорту. Нещасний випадок стався у ніч проти 5 серпня.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

За попередньою інформацією, студенти сперлися на залізний парапет балкона, який не витримав ваги молодих людей і обвалився. Деталі події встановлюють співробітники поліції.

Місцеві мешканці у Мережі пишуть, що будівлю, де сталася трагедія, не ремонтували кілька десятків років. Кілька сусідніх балконів прогнили настільки, що відвалилися.

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, російська армія всю ніч била по Дніпропетровщині та випустила ракету X-59. Окупанти накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони.

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