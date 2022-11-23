У Дніпрі електроенергія є лише в 15% міста: яка ситуація з опаленням та водою

Філатов опублікував список адрес, де жителі міста можуть поповнити запаси води.

У Дніпрі станом на вечір 23 листопада електроенергія є лише у 15% міста, працюють близько чверті котелень, а водопостачання відновлене у частині будинків на правому березі.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Всі наші лікарні вже отримують стаціонарне живлення (окрім генераторів). По місту загалом ситуація складніша. Наразі зі світом лише близько 15% Дніпра", – йдеться в заяві.

Щодо теплопостачання, то за даними Філатова, працюють близько чверті котелень. Решта котелень очікують на електроенергію.

Щодо водопостачання, то на лівому березі Ломовська водонасосна станція отримала живлення та чекає дозволу на підключення від оператора "Укренерго". У деяких будинках на правому березі вода вже є.

Мер також повідомив, що каналізаційні системи працюють в усьому Дніпрі, але на генераторах.

Філатов також опублікував список адрес, де жителі міста можуть поповнити запаси води:

Просп. Металургів, 30 (СШ № 50)

Вул. Данила Галицького, 52 (СШ № 91)

Пров. Вітрильний, 14 (СШ № 132)

Просп. Дмитра Яворницького, 14 (СШ № 23)

Набережна Перемоги, 46б (СШ № 76)

Вул. Робоча, 75а (СШ № 46)

Вул. Титова, 4 (СШ № 89)

Вул. Комбрига Петрова, 31 (СШ № 80).

Перелік ще доповнюватиметься.

Нагадаємо, російські окупанти 23 листопада вкотре запустили по Україні десятки ракет задля атак на енергетичну інфраструктуру. Так, через ворожу атаку на Дніпропетровщині сталося різке зниження напруги у мережі, що призвело до аварійних відключень електрики. Також є проблеми з водою.

Як повідомили в "Укренерго", їхні бригади почали ремонти енергетичної інфраструктури всюди, де це можливо. Подекуди ремонти можуть тривати довше через обсяг пошкоджень та негоду, проте приводів для паніки немає.

Водночас заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що українську енергосистему буде відновлено протягом годин, а не днів чи місяців.

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