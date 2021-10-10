У Дніпрі фермери безкоштовно роздавали кавуни, але дісталось не всім, тож люди обурились

У соцмережах люди пропонували подякувати фермерам хоча б символічною сумою
У Дніпрі безкоштовно роздали цілу фуру баштанних. Розпродати кавуни фермери просто не встигли, щоб не викидати - пригнали вантажівку просто в спальний район міста і роздали ягоди перехожим.
Про це повідомили і опублікували відео випадкові свідки.
Як пише 056.ua, спочатку власники хотіли віддати кавуни дітям у школу або дитсадки, але з'ясувалося, що на це потрібні довідки і участь у тендерах. Тому підприємці роздали кавуни охочим. Привезли за конкретною адресою
У соцмережах люди пропонували подякувати фермерам хоча б символічною сумою, але хтось зазначив, що ті нібито і самі відмовлялись.
А дехто навіть обурювався, що пощастило лише одному району і вимагали, щоб приїхали і до них.