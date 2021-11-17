У Дніпрі фрагменти пам'ятника Леніну переобладнали під пісуар

У Дніпрі фрагменти пам'ятника Леніну переобладнали під пісуар

Де розташована вбиральня, не повідомляється.

У Дніпрі невідомі знайшли використання частинам з пам'ятника Леніну. Ними обладнали туалет.

Про це повідомляє "Афіша Дніпра".

"Рука, від пам'ятника Леніну в Дніпрі, що стояв у центрі міста, переобладнана під пісуар і зливний бачок з головою Леніна. Локація, де розташований такий незвичайний арт-об'єкт, не розголошується", - підписали публікацію автори.

Побачене викликало жваве обговорення у Мережі. Більша частина користувачів вважає таке використання фрагментів пам'ятника обурливим:

Яка дурість.

На мій погляд, це - негідно і огидно. Це - не найкраща, м'яко кажучи, сторінка нашої історії. Я - не адепт совка, але це - гидко. Автор цього "твору" цікаво скільки років прожив при совку?

Це - одна із форм ідіотизму. Саме ось такі деб**и, які тут "гигикають" - робили революції, нищили інтелегенцію, влаштовували голодомори.

Ілліч іншого не заслуговує, спасибі за креативність.

Нагадаємо, що на Буковині лелеки облаштували гніздо на голові пам'ятника Леніну.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання