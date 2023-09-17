У Дніпрі голий чоловік мастурбував на кладовищі: чим усе закінчилось (відео)

У Дніпрі на кладовищі помітили голого чоловіка, який там мастурбував. Поліція уже склала на нього протокол.

Про це повідомили у місцевому телеграм-каналі. Відео можна переглянути тут.

Жителі Дніпра повідомили, що побачили оголеного чоловіка на території Індустріального кладовища. Там він займався мастурбацією. Місцеві заявляють, що чоловік подібним займається уже не вперше.

Також у Мережі опублікували відео, як голий чоловік займається самозадоволенням. До нього підійшли перехожі та запитали, чи "йому нормально". Після цього той почав тікати у кущі.

Голий чоловік мастурбував на кладовищі. / Фото: скриншот з відео

У поліції Дніпропетровської області у коментарі "Інформатору" підтвердили цей факт. Правоохоронці зазначили, що особу хулігана встановили та склали на нього протокол.

Нагадаємо, в Одесі пара посеред вулиці зайнялась оральним сексом. Вони не реагували на зауваження перехожих і продовжили інтим.

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