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У Дніпрі голий чоловік мастурбував на кладовищі: чим усе закінчилось (відео)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1278
Час на прочитання
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У Дніпрі голий чоловік мастурбував на кладовищі: чим усе закінчилось (відео)

У Дніпрі на кладовищі чоловік займався мастурбацією / Фото: pixabay.com

Чоловік після зауваження перехожих почав тікати.

У Дніпрі на кладовищі помітили голого чоловіка, який там мастурбував. Поліція уже склала на нього протокол. 

Про це повідомили у місцевому телеграм-каналі. Відео можна переглянути тут

Жителі Дніпра повідомили, що побачили оголеного чоловіка на території Індустріального кладовища. Там він займався мастурбацією. Місцеві заявляють, що чоловік подібним займається уже не вперше. 

Також у Мережі опублікували відео, як голий чоловік займається самозадоволенням. До нього підійшли перехожі та запитали, чи "йому нормально". Після цього той почав тікати у кущі. 

Голий чоловік мастурбував на кладовищі. / © скриншот з відео
Голий чоловік мастурбував на кладовищі. / Фото: скриншот з відео

У поліції Дніпропетровської області у коментарі "Інформатору" підтвердили цей факт. Правоохоронці зазначили, що особу хулігана встановили та склали на нього протокол. 

Нагадаємо, в Одесі пара посеред вулиці зайнялась оральним сексом. Вони не реагували на зауваження перехожих і продовжили інтим.

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Дата публікації
Перегляди
1278
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