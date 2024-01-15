У Дніпрі хочуть створити спеціальні дільниці для оповіщення та групи з розшуку військовозобов’язаних

Рішення поки не набрало чинності. Відомо про його проєкт від виконкома міськради Дніпра.

Виконком міськради Дніпра пропонує створити групи розшуку та дільниці оповіщення військовозобов’язаних під час мобілізації в Україні.

Про це свідчить проєкт рішення виконкому міськради Дніпра від 12 січня, на який посилається informator.



Так, владою запропоновано створити у місті спеціальні дільниці для оповіщення військовозобов’язаних і постачальників транспортних ресурсів і розгорнути їх в приміщеннях районних адміністрацій Дніпра.

У Дніпрі можуть створити групи розшуку та дільниці оповіщення військовозобов’язаних - документ

Для роботи хочуть залучити представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У міськраді також можуть створити групи розшуку військовозобов’язаних.

До структури дільниць оповіщення планують долучити:

управління дільниці оповіщення;

група оповіщення за домашніми адресами;

група оповіщення за службовими адресами;

група аналізу;

група розшуку.

На керівників дільниць оповіщень накладаються наступні обов'язки:

вживання заходів щодо комплектування та затвердження персонального складу груп дільниць оповіщення;

залучення до роботи представників районних ТЦК та СП;

визначення питання щодо проведення заходів оповіщення та інструкції, а також тривалості робочого дня.

У Дніпрі можуть створити групи розшуку та дільниці оповіщення військовозобов’язаних - документ

Станом на 15 січня 2024 року рішення поки не набрало законної сили. Його має затвердити виконком міськради Дніпра.

Нагадаємо, навколо проєкту про військовий облік розгортається новий скандал. Йдеться про законопроєкт №10062, який передбачає запровадження Єдиного електронного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У новій редакції, зокрема, з'явилися такі пункти, щоб у Реєстрі були персональні, службові дані тощо.

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