- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1073
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі гримлять сильні вибухи — місто під атакою понад 10 годин
На тлі ворожих ударів видно дим.
Зрання, 25 квітня, у Дніпрі знову лунають вибухи. Місто під атакою понад 10 годин.
Про це повідомила кореспондентка ТСН.ua.
У Повітряних силах попередили про ворожі БпЛА на місто: «Залишайтеся в укриттях».
«Понад 10 годин ворог атакує Дніпро. Завдав удару і по АЗС. Там зайнялася пожежа. Горять і три вантажівки. Інформація про постраждалих уточнюється», — уточнив очільник ОВА Олександр Ганжа.
Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня Дніпро зазнав комбінованої атаки, включаючи балістику, дрони та ракети, що спричинило пожежі та пошкодження будівель. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 14 осіб.
Близько 03:24 очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що зайнялися кілька пожеж. «Є пошкоджені будинки», — написав він.