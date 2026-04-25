Дніпро — під атакою / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Зрання, 25 квітня, у Дніпрі знову лунають вибухи. Місто під атакою понад 10 годин.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.ua.

У Повітряних силах попередили про ворожі БпЛА на місто: «Залишайтеся в укриттях».

Реклама

«Понад 10 годин ворог атакує Дніпро. Завдав удару і по АЗС. Там зайнялася пожежа. Горять і три вантажівки. Інформація про постраждалих уточнюється», — уточнив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня Дніпро зазнав комбінованої атаки, включаючи балістику, дрони та ракети, що спричинило пожежі та пошкодження будівель. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 14 осіб.

Близько 03:24 очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що зайнялися кілька пожеж. «Є пошкоджені будинки», — написав він.