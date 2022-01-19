У Дніпрі іноземець влаштував бійку у гуртожитку та палицею побив майно

Втихомирити хлопця вдалося лише правоохоронцям.
У Дніпрі студент-іноземець влаштував у гуртожитку бешкет. Громадянин Марокко вчинив бійку із місцевими мешканцями.
Про це пише "Дніпро оперативне".
Як з'ясувалося, інцидент стався у гуртожитку Металургійної академії. Там 21-річний хлопець бігав гуртожитком з палкою, бив майно, а також влаштував бійку з іншими мешканцями. Що саме спричинило це, зараз невідомо.
Проте втихомирити бешкетника вдалося лише правоохоронцям, яких викликали на місце. Хлопця затримали та доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин інциденту.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську студент побив та стріляв у батька дівчини, бо той забороняв їм зустрічатись.
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