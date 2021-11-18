У Дніпрі колишній в'язень під час "вечірки" вдарив ножем свою приятельку: постраждала померла

Жінка, яка стікала кров'ю, не стала викликати швидку допомогу.
У Дніпрі чоловік під час гуляння вдарив ножем свою приятельку. Громадянка дістала поранення ноги, але викликати "швидку" відмовилася. Згодом вона померла.
Про це пише "Дніпро оперативне".
Як стало відомо, подія сталася на вулиці Інженерній в районі 12 Кварталу. Там чоловік, який раніше вже був судимий, під час застілля вступив у суперечку з приятелькою. Не впоравшись з емоціями, громадянин взяв ніж та вдарив їм жінку в ногу. Після чого пішов із місця злочину.
Ножове поранення не стало причиною виклику медиків. Згодом господарі будинку знайшли 47-річну громадянку мертвою.
Пізніше правоохоронці затримали й підозрюваного у злочині. Ним виявився 45-річний місцевий мешканець. Свою провину він визнав повністю. Якщо в суді буде доведено його вчинок, за ґрати він вирушить на строк до 15 років.
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