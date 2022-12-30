У Дніпрі комунальники знайшли мішок із вибухівкою у сміттєвому баку (фото)

Правоохоронці шукають тих, хто викинув "сміття".
У Дніпрі комунальники, прибирая сміття, знайшли в сміттєвому баку мішок із вибухівкою. У ньому були гранати, міни та тротилові шашки.
Інцидент стався на вулиці Сеченова, повідомив мер міста Борис Філатов.
"Дніпро - дивовижне місто. Тут навіть на Новий Рік особливі подарунки. Сьогодні комунальники, прибираючи сміття на Сєченова, знайшли у баку мішок гранат, мін та тротилових шашок", - розповів він.
За словами Філатова, поліція та Служба безпеки України шукають тих, хто викинув це "сміття".
Нагадаємо, у Дніпрі 15-річна дівчинка намагалася вчинити самогубство, стрибнувши з Центрального мосту. Разом із родиною вона переїхала з тимчасово окупованого РФ Сєвєродонецька.
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