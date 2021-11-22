У Дніпрі кур'єр стріляв із пістолета у клієнта з ножем (фото)

У Дніпрі кур'єр стріляв із пістолета у клієнта з ножем (фото)

Між чоловіками зав'язався конфлікт, однак у результаті чого, невідомо.

У Дніпрі між кур'єром та клієнтом зав'язався конфлікт, під час якого один з них дістав ножа, інший — пістолет. Інцидент закінчився стріляниною, порізаними шинами та спілкуванням з поліцією.

Про це пише місцеве видання “Дніпро оперативне”.

Як стало відомо, подія сталася на перехресті проспекту Гагаріна та Запорізького шосе. Там між кур'єром та клієнтом відбувся конфлікт. Не впоравшись з емоціями, покупець дістав ножа і став загрожувати їм доставнику, який, у свою чергу, вийняв стартовий пістолет і відкрив стрілянину.

Клієнт сховався за автомобілем кур'єра та порізав йому шини. У цей момент доставник втік з місця події.

Інцидент привернув увагу патрульних поліцейських, які в цей момент проїжджали повз. Клієнт пояснив свою версію. Правоохоронці ж зв'язалися з кур'єром і попросили його повернутися на місці події, щоби вислухати його позицію.

Згодом копи вилучили та направили на експертизу ніж та пістолет. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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