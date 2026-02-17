У Дніпрі під час квесту стався конфлікт із неповнолітнім Фото ілюстративне / © Pixabay

У Дніпрі під час проходження квесту «Небезпечна зона» виникла конфліктна ситуація між актором закладу та групою підлітків. Інцидент завершився викликом правоохоронців.

Про це повідомляє «Дніпро оперативний».

За словами учасників гри, під час сеансу між одним із неповнолітніх гравців та актором стався конфлікт. Підлітки стверджують, що працівник нібито застосував фізичний вплив через порушення правил. Зокрема, йдеться про використання електрошокера та силові дії.

Один із гравців заявив про отримані тілесні ушкодження / © Дніпро Оперативний

Один із гравців заявив про отримані тілесні ушкодження — розсічення носа, травму губи та сліди на шиї. Також відвідувачі повідомили, що після інциденту їм відмовили у наданні відеозапису гри, а адміністратор викликав охорону.

Що каже адміністрація квест-кімнати

У адміністрації квест-кімнати зазначили, що ситуація виникла через неодноразові порушення правил безпеки з боку частини учасників. За інформацією закладу, після попереджень персоналу гру було достроково припинено відповідно до внутрішніх інструкцій.

Там повідомили, що під час завершення сеансу між сторонами виникла словесна суперечка, яка переросла в емоційний конфлікт. За даними адміністрації, тілесні ушкодження отримали обидві сторони: у працівника зафіксували садна та травму пальця.

Також у компанії заявили, що після прибуття поліції ситуацію вдалося врегулювати на місці.

Реакція поліції

Як повідомляє видання, у Дніпровському районному управлінні поліції підтвердили факт виклику. Правоохоронці задокументували подію. Станом на зараз офіційних заяв щодо нанесення тілесних ушкоджень до поліції не надходило.

Обставини інциденту з’ясовуються.

