У Дніпрі легковик зіткнувся зі сміттєвозом: загинула дівчина, ще троє пасажирів опинилися в лікарні

У Дніпрі легковик зіткнувся зі сміттєвозом: загинула дівчина, ще троє пасажирів опинилися в лікарні

Тіло загиблої та постраждалих рятувальникам довелося деблокувати з понівеченої автівки.

У Дніпрі в ніч проти 25 вересня внаслідок зіткнення легковика зі сміттєвозом загинула дівчина 2001 року народження, ще троє пасажирів постраждали.

Як повідомляє ДСНС, ДТП сталася о 00:36 на проспекті Гагаріна Соборного району міста Дніпро.

"Легковий автомобіль Mitsubishi Еvolution виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся зі сміттєвозом "МАЗ", внаслідок чого водія та трьох пасажирів легковика затисло металевими конструкціями понівеченої автівки. За допомогою гідравлічного різака та розтискача, надзвичайники зрізали передні та задні двері, центральні стійки автомобіля та рульову колонку, деблокували трьох постраждалих та вивільнили тіло загиблої дівчини, 2001 року народження", - йдеться у повідомлені.

Врятованих двох молодих чоловіків та дівчину працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова. Водій та пасажир автомобіля "МАЗ" не постраждали.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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