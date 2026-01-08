ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
122
1 хв

У Дніпрі лікарні перевели на генератори, канікули подовжили: місто долає наслідки атаки РФ

У Дніпрі всі міські лікарні повністю переведені на генератори, навчальні канікули у школах подовжено ще на дві доби, а зранку електротранспорт максимально замінять автобусами

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Подолання наслідків атаки на Дніпро

Подолання наслідків атаки на Дніпро / © фото з соцмереж

У Дніпрі влада після атаки Росії перебуває на постійному зв’язку з усіма профільними службами та енергетиками і застосовує алгоритми реагування, відпрацьовані у попередні роки.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Наразі всі міські лікарні повністю переведені на резервне живлення від генераторів. Медзаклади мають необхідні запаси води, лікувальний процес не зупиняється. Водовідведення у житлових будинках також підтримується коштом альтернативних джерел живлення.

У школах міста канікули подовжили ще на дві доби. Водночас у різних районах Дніпро працює близько 130 колонок із технічною водою. За потреби зранку будуть розгорнуті пункти незламності — загалом у місті їх 89.

Міська влада попереджає, що на ранок можливі перебої в роботі електротранспорту. У такому разі його максимально замінять автобусами — для цього місто збільшить кількість рухомого складу на маршрутах.

Мер закликав мешканців врахувати ці обставини під час планування поїздок і зазначив, що інформація оновлюватиметься.

