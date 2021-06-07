У Дніпрі ліквідовують наслідки потужних злив: 70 затоплених подвір'їв і майже 50 будинків

Найбільше постраждали обійстя поблизу річки Гнилокіш, яка вийшла з берегів.

У Дніпрі досі ліквідовують наслідки потужних злив, що вирували кілька днів поспіль.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 червня.

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Лише за перші дні літа у місті випала півторамісячна норма опадів. У місті 70 затоплених подвір'їв та майже пів сотні приватних будинків. Затопило передусім низинні райони з приватною забудовою. Рятувальники там відкачують воду. Подекуди її рівень сягає 20 сантиметрів.

Найбільше постраждали обійстя поблизу річки Гнилокіш, яка вийшла з берегів. Підтопило і вулиці, де відсутня або захаращена зливова каналізація.

Новини України: у Дніпрі досі ліквідовують наслідки потужних злив

Як повідомлялося, після сильних опадів в одному Телеграм-каналі виклали відео, як мешканці Дніпра дістали човни - каяки і подорожують ними вулицями міста. Зокрема, на вулиці Столярова, де вода стояла до щиколоток, городянин сів у каяк і мандрував ним, об'їжджаючи автівки.

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