Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Дніпрі ліквідували масштабну ботоферму, яка "розганяла" кремлівську пропаганду в ЄС (фото)

Дата публікації
Перегляди
790
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Дніпрі ліквідували масштабну ботоферму, яка "розганяла" кремлівську пропаганду в ЄС (фото)

Фото: СБУ

До організації ботоферми причетна мешканка Дніпра.

У Дніпрі Служба Безпеки України ліквідувала ворожу ботоферму, яка створила майже 10 тис. фейкових акаунтів для "розгону" кремлівської пропаганди в Європейському Союзі.

Про це 20 жовтня повідомили в СБУ.

Так, для проведення інформаційних диверсій окупанти створили через підконтрольну ботоферму майже 10 тис. фейкових акаунтів. Щоб анонімно зареєструвати їх ворог використовував sim-картки українських, російських та європейських мобільних операторів.

До організації діяльності ботоферми причетна мешканка Дніпра, яка тривалий час працювала у сфері ІТ. Після повномасштабного вторгнення на неї вийшов представник спецслужб РФ і запропонував негласне співробітництво на користь окупантів. За проведення підривної діяльності вона отримувала гроші з РФ.

Також зафіксовано випадки дистанційного адміністрування ворожого телекомунікаційного вузлу напряму з території Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

© СБУ
Фото: СБУ
сбу / ©
сбу

Нагадаємо, СБУ затримала українського блогера, який зняв та опублікував у себе в Телеграм відео обстрілу Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області. Ролик одразу підхопили російські пропагандисти.

"Підрив ГЕС і вогняний мішок": рашисти в паніці евакуюються з Херсона - ексклюзивні деталі

"Підрив ГЕС і вогняний мішок": рашисти в паніці евакуюються з Херсона - ексклюзивні деталі

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація