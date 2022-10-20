У Дніпрі ліквідували масштабну ботоферму, яка "розганяла" кремлівську пропаганду в ЄС (фото)

У Дніпрі Служба Безпеки України ліквідувала ворожу ботоферму, яка створила майже 10 тис. фейкових акаунтів для "розгону" кремлівської пропаганди в Європейському Союзі.

Про це 20 жовтня повідомили в СБУ.

Так, для проведення інформаційних диверсій окупанти створили через підконтрольну ботоферму майже 10 тис. фейкових акаунтів. Щоб анонімно зареєструвати їх ворог використовував sim-картки українських, російських та європейських мобільних операторів.

До організації діяльності ботоферми причетна мешканка Дніпра, яка тривалий час працювала у сфері ІТ. Після повномасштабного вторгнення на неї вийшов представник спецслужб РФ і запропонував негласне співробітництво на користь окупантів. За проведення підривної діяльності вона отримувала гроші з РФ.

Також зафіксовано випадки дистанційного адміністрування ворожого телекомунікаційного вузлу напряму з території Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ

сбу

Нагадаємо, СБУ затримала українського блогера, який зняв та опублікував у себе в Телеграм відео обстрілу Бурштинської ТЕС в Івано-Франківській області. Ролик одразу підхопили російські пропагандисти.

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