У Дніпрі в одному з мікрорайонів люди напали на бригаду енергетиків, які приїхали відключати їхні будинки вручну.

Про це пише енергетична компанія ПрАТ «ПЕЕМ „ЦЕК“.

«Під час виконання службових обов’язків оперативно-виїзною бригадою ПрАТ „ПЕЕМ „ЦЕК“, на неї здійснено неодноразовий напад мешканцями будинків по вулиці Академіка Янгеля», — йдеться в повдіомленні.

Декілька будинків раніше не відключалися від електрики через перебування на лінії з критичною інфраструктурою. Тепер їх відключають у ручному режимі, а місцеві намагаються цьому перешкодити.

«На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника. Також ці інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання підчерги 5.2», — повідомили у компанії.

Енергетики попередили мешканців цих будинків, що перебування їхнього житла на лініях з критичною інфраструктурою не надає їм якесь привілейоване становище, тому ці будинки і надалі відключатимуть на рівних умовах з іншими мешканцями міста.

Також мешканців будинків, які здійснювали ці напади, попередиои, що матеріали передані до поліції для відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що вчора, 18 грудня, в Одесі люди перекривали дорогу через відсутність світла.

Перед цим схожа історія була під Києвом: в Крюківщині жителі місцевого ЖК «Євромісто» перекривали дорогу через відсутність світла.