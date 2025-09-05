У Дніпрі лунають вибухи: місто атакують БпЛА

БпЛА Shahed

В ніч проти 5 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Дніпрі чутно звуки вибухів», — повідомляє видання, з посиланням на власних кореспондентів.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих безпілотників для Дніпропетровщини.

Моніторингові канали повідомили, що в сторону міста прямують щонайменше 17 БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 4 вересня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів під час атаки ворожих безпілотників.

Ми раніше інформували, що Росія для повітряних ударів по Україні почала застосовувати нові «Шахеди» з камерами та радіоуправлінням.