У Дніпрі лунають вибухи: місто атакують БпЛА
Повітряні сили попереджали про загрозу масованої атаки безпілотників по області.
В ніч проти 5 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Дніпрі чутно звуки вибухів», — повідомляє видання, з посиланням на власних кореспондентів.
Перед вибухами Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих безпілотників для Дніпропетровщини.
Моніторингові канали повідомили, що в сторону міста прямують щонайменше 17 БпЛА.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 4 вересня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів під час атаки ворожих безпілотників.
Ми раніше інформували, що Росія для повітряних ударів по Україні почала застосовувати нові «Шахеди» з камерами та радіоуправлінням.