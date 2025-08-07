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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
770
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі лунають вибухи: місто атакують десятки безпілотників

Дніпро перебуває під щільною атакою російських дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 7 серпня у Дніпрі пролунала низка вибухів унаслідок атаки російських ударних дронів.

Про це інформують моніторингові канали.

Вони заявляють, про рух близько 20-25 безпілотників на Дніпро.

Перебувайте в укриттях.

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