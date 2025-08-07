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У Дніпрі лунають вибухи: місто атакують десятки безпілотників
Дніпро перебуває під щільною атакою російських дронів.
У ніч проти 7 серпня у Дніпрі пролунала низка вибухів унаслідок атаки російських ударних дронів.
Про це інформують моніторингові канали.
Вони заявляють, про рух близько 20-25 безпілотників на Дніпро.
Перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, на думку експерта, РФ планує воювати 2026 року: від чого залежить завершення війни.
За словами воєнного оглядача, РФ планує на фронті весняно-літню кампанію 2026 року.