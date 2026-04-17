- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 295
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі пролунала серія сильних вибухів: що відомо про атаку
Дніпро знову атакують російські безпілотники.
Зранку 17 квітня у Дніпрі знову пролунали потужні вибухи. В обласному центрі о 08:48 залунали сирени.
Про це повідомили місцеві медіа та моніторингові канали.
«Серія вибухів у Дніпрі», повідомили кореспонденти «Суспільного».
Вибухи у Дніпрі
Повітряну тривогу в Дніпропетровському районі оголосили через загрозу російських безпілотників. За даними моніторів, у небі над обласним центром фіксують кілька дронів. Зокрема, реактивних.
Згодом очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа заявив, що у небі над Дніпром працюють сили протиповітряної оборони.
«Вибухи, які чують мешканці Дніпра, — бойова робота нашої ППО. Загроза триває», — наголосив чиновник.
Вранішня атака на Дніпро
На світанку 17 квітня Дніпро сколихнули вибухи. Внаслідок атаки дронів в обласному центрі спалахнули пожежі. Було зруйноване транспортне підприємство — тролейбусне депо. Пошкоджено транспортні засоби.
Внаслідок атаки на місто травмовано одного 29-річного чоловіка.