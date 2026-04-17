ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі пролунала серія сильних вибухів: що відомо про атаку

Дніпро знову атакують російські безпілотники.

Автор публікації
Олена Капнік
Вибух. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 17 квітня у Дніпрі знову пролунали потужні вибухи. В обласному центрі о 08:48 залунали сирени.

Про це повідомили місцеві медіа та моніторингові канали.

«Серія вибухів у Дніпрі», повідомили кореспонденти «Суспільного».

Повітряну тривогу в Дніпропетровському районі оголосили через загрозу російських безпілотників. За даними моніторів, у небі над обласним центром фіксують кілька дронів. Зокрема, реактивних.

Згодом очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа заявив, що у небі над Дніпром працюють сили протиповітряної оборони.

«Вибухи, які чують мешканці Дніпра, — бойова робота нашої ППО. Загроза триває», — наголосив чиновник.

На світанку 17 квітня Дніпро сколихнули вибухи. Внаслідок атаки дронів в обласному центрі спалахнули пожежі. Було зруйноване транспортне підприємство — тролейбусне депо. Пошкоджено транспортні засоби.

Внаслідок атаки на місто травмовано одного 29-річного чоловіка.

Дата публікації
Кількість переглядів
295
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie