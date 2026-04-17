У Дніпрі пролунала серія сильних вибухів: що відомо про атаку

Вибух. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 17 квітня у Дніпрі знову пролунали потужні вибухи. В обласному центрі о 08:48 залунали сирени.

Про це повідомили місцеві медіа та моніторингові канали.

«Серія вибухів у Дніпрі», повідомили кореспонденти «Суспільного».

Реклама

Вибухи у Дніпрі

Повітряну тривогу в Дніпропетровському районі оголосили через загрозу російських безпілотників. За даними моніторів, у небі над обласним центром фіксують кілька дронів. Зокрема, реактивних.

Згодом очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа заявив, що у небі над Дніпром працюють сили протиповітряної оборони.

«Вибухи, які чують мешканці Дніпра, — бойова робота нашої ППО. Загроза триває», — наголосив чиновник.

Вранішня атака на Дніпро

На світанку 17 квітня Дніпро сколихнули вибухи. Внаслідок атаки дронів в обласному центрі спалахнули пожежі. Було зруйноване транспортне підприємство — тролейбусне депо. Пошкоджено транспортні засоби.

Реклама

Внаслідок атаки на місто травмовано одного 29-річного чоловіка.