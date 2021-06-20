У Дніпрі маленький хлопчик впав до 6-метрового каналізаційного колодязя

У дитини, попередньо, діагностували забій п’яти.
У місті Дніпро на одній із вулиць до відчиненого каналізаційного колодязя впав 6-річний хлопчик. Вивільняли з пастки малюка надзвичайники.
Про це повідомляє ДСНС.
Так, вранці 20 червня до рятувальників зателефонувала жінка, яка повідомила, що хлопчик впав до колодязя на вулиці Артеківській Амур-Нижньодніпровського району.
Рятувальники, які приїхали на виклик, виявили дитину у колодязі на глибині близько шести метрів. Один зі співробітників ДСНС спустився вниз та, обв’язавши хлопчика мотузкою, піднявся разом із ним нагору драбиною.
Медики одразу оглянули малюка та, з попереднім діагнозом забій п’яти, госпіталізували до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні для більш ретельного обстеження.
Як повідомлялося, гайку проковтнув маленький хлопчик у Дніпропетровській області. Батьки чотирирічного малюка швидко відвезли його до лікарні, де виявили металеву деталь після рентгенографії.