У Дніпрі маленький хлопчик впав до 6-метрового каналізаційного колодязя

У дитини, попередньо, діагностували забій п’яти.

У місті Дніпро на одній із вулиць до відчиненого каналізаційного колодязя впав 6-річний хлопчик. Вивільняли з пастки малюка надзвичайники.

Про це повідомляє ДСНС.

Також читайте В Черкаській області до глибокого резервуару з водою впали дитина, собака і чоловік

Так, вранці 20 червня до рятувальників зателефонувала жінка, яка повідомила, що хлопчик впав до колодязя на вулиці Артеківській Амур-Нижньодніпровського району.

Рятувальники, які приїхали на виклик, виявили дитину у колодязі на глибині близько шести метрів. Один зі співробітників ДСНС спустився вниз та, обв’язавши хлопчика мотузкою, піднявся разом із ним нагору драбиною.

Медики одразу оглянули малюка та, з попереднім діагнозом забій п’яти, госпіталізували до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні для більш ретельного обстеження.

Як повідомлялося, гайку проковтнув маленький хлопчик у Дніпропетровській області. Батьки чотирирічного малюка швидко відвезли його до лікарні, де виявили металеву деталь після рентгенографії. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання