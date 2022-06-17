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У Дніпрі маршрутка збила 5-річну дитину на переході на очах у мами

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У Дніпрі маршрутка збила 5-річну дитину на переході на очах у мами

Фото: Інформатор

Дівчинка йшла разом із мамою по переходу, постраждалу госпіталізували з важкими травмами.

У Дніпрі водій маршрутки №31 збив п'ятирічну дитину на пішохідному переході. Дівчинку госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та травмою хребта.

Про це повідомляє "Інформатор".

Пригода сталася на вулиці Байкальській, коли дитина разом із мамою переходили дорогу. Автівка повертала вправо зі Слобожанського проспекту. На місце приїхали правоохоронці, вони з'ясовують обставини ДТП.

Нагадаємо, в центрі Дніпра на проспекті Дмитра Яворницького згоріло кафе. Пожежа спалахнула в ніч проти 17 червня.

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